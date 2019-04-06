HABER

İran’dan ABD’ye yanıt: "ABD ordusunu terör listesine alırız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, ”ABD ordusunu terör listesine alırız” dedi.ABD’nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alacağına ilişkin iddialarına İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe’den tepki geldi.

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, ”ABD ordusunu terör listesine alırız” dedi.
ABD’nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alacağına ilişkin iddialarına İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe’den tepki geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Felahatpişe, "Eğer ABD Devrim Muhafızlarını terör listesine alırsa biz de ABD ordusunu DEAŞ ile birlikte terör listesine alırız" dedi.
Öte yandan Reuters üç Washington yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD’nin İran Devrim Muhafızlarını terör listesine almaya hazırlandığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığının Pazartesi günü açıklaması beklenen kararı eleştirenler böyle bir adımın sonucunda ABD ordusunun da düşman ülkeler tarafından terör listesine alınabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu kararın çıkması durumunda ABD ilk defa başka bir ülkenin silahlı güçlerini terör listesine almış olacak.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
İscehisar'da başkan makam odasının kapısını söktürdüİscehisar'da başkan makam odasının kapısını söktürdü
Haymana Belediye Başkanı Turgut mazbatasını aldıHaymana Belediye Başkanı Turgut mazbatasını aldı

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İşçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız

Erbakan vaatleri sıraladı: Yüzde 50 zam yapacağız

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Devlet Bahçeli'nin 'seçim' önerisine AK Parti'den flaş yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Alparslan Türkeş paylaşımı

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.