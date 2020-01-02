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  4. İran’dan ABD’ye yanıt: ‘Savaştan Korkmuyoruz’

İran’dan ABD’ye yanıt: ‘Savaştan Korkmuyoruz’

02.01.2020 17:32 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Irak’taki ABD karşıtı protestolardan sorumlu tuttuğu İran’dan açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, ülkeyi savaşa sürüklemediklerini ancak savaştan da korkmadıklarını söyledi

İran’dan ABD’ye yanıt: ‘Savaştan Korkmuyoruz’

Başkan Donald Trump’ın Irak’taki ABD karşıtı protestolardan sorumlu tuttuğu İran’dan açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, ülkeyi savaşa sürüklemediklerini ancak savaştan da korkmadıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentinde bir etkinlikte konuşan Selami’nin, "İran doğru yolda ve ABD ne zaman başarısız olsa İran'ı suçlayarak gücümüzü kabul ediyor” dediğini aktardı.

Tesnim’in haberine göre Selami, “Biz ülkelerin iç işlerine karışmayız. ABD’ye karşı bu nefret dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. İran’ı bir savaşa sürüklemiyoruz ancak hiçbir savaştan da korkmuyoruz. ABD'ye İran halkıyla doğru bir dille konuşması gerektiğini söylüyoruz. Onları defalarca yenebilecek güce sahibiz ve endişeli değiliz” ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi de, ordunun düşmanla yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi.

Musevi, “Silahlı kuvvetlerimiz, tüm hareketleri gözlemliyor. Eğer biri en ufak bir hata yaparsa, kararlı bir şekilde karşılık vereceklerdir. Tansiyon yükselirse, düşmana kabiliyetimizi gösteririz” açıklamasını yaptı.

Dün de İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney, ABD’nin Irak’ta İran yanlısı Şii gruplara saldırısını kınamış ve Washington’u Irak’taki şiddet olaylarından sorumlu tutmuştu.

27 Aralık’ta Hizbullah Tugayları adlı İran destekli örgütün, Kerkük’teki bir askeri üssü hedef alması ve bir Amerikalı çalışanın saldırıda ölmesi üzerine ABD Hava Kuvvetleri bu örgüte ait Irak ve Suriye’deki kampları vurmuştu. Operasyonda en az 25 kişi ölmüş, 55 kişi de yaralanmıştı.

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