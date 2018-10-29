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İran'dan ABD'ye "yaptırım bağımlısı" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 22:55 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif : - "Yaptırımların ekonomik etkisi olacak ama politikalarımızı değiştiremeyecek. ABD bunu öğrenmeli. ABD yaptırım bağımlısı, yaptırımların bütün sorunları çözeceğine inanıyor ama çözmüyor"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarının 4 Kasım'da başlamasına ilişkin, ''Yaptırımların ekonomik etkisi olacak ama politikalarımızı değiştiremeyecek. ABD bunu öğrenmeli. ABD yaptırım bağımlısı, yaptırımların bütün sorunları çözeceğini düşünüyor ama çözmüyor.'' dedi.

Zarif, Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.

Yaptırımların psikolojik etkisi olduğuna inandığını belirten Zarif, bu etkiyi daha önce hissetmeye başladıklarını ancak 4 Kasım'da devreye girecek ABD yaptırımlarının çok büyük etkisi olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Zarif, ''Yaptırımların ekonomik etkisi olacak ama politikalarımızı değiştiremeyecek. ABD bunu öğrenmeli. ABD yaptırım bağımlısı, yaptırımların bütün sorunları çözeceğini düşünüyor ama çözmüyor.'' diye konuştu.

Yaptırımların halka zarar verdiğine dikkati çeken Zarif, hükümet olarak yaptırımların halk üzerindeki etkisini en aza indirgeme yükümlüğünü taşıdıklarını ifade etti.

Zarif, İran'ın çıkarlarına hizmet ettiği sürece nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğinin de altını çizerek, "Başkan Trump'ı bunun mümkün olan en iyi anlaşma olduğuna temin ediyorum. Daha iyisi mümkün değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, İran'ın nükleer anlaşmayı tekrar müzakere etmeyeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN nükleer anlaşma

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