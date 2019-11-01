İran’dan ABD’ye Yaptırım Tepkisi ve Çağrı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım politikalarının etkisiz olduğunu savunarak 2015 yılında imzalanan ve Başkan Donald Trump’ın geri çekilme kararı aldığı nükleer anlaşmaya geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Zarif, Cuma günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “ABD, kendisini daha derine gömmek yerine işe yaramayan politikalarından vazgeçerek 2015 yılı nükleer anlaşmasına geri dönmelidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump’ın geçen yıl, İran’ın nükleer programıyla ilgili sözkonusu uluslararası anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekilip yaptırımları yeniden uygulamaya koymaya başlamasından bu yana iki ülke arasındaki gerginlik tırmanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif’in mesajı, Washington’un Perşembe günü yeni yaptırımları açıklamasının ardından geldi. Bu yeni yaptırımlar İran’ın inşaat sektörünü ve askeri ve nükleer programında kullanılan dört maddenin ticaretini kapsıyor.

Zarif, Twitter mesajında yeni yaptırımlara da değinerek, “İnşaat işçilerinin ekonomik teröre maruz bırakılması, azami baskının azami oranda yenilgiye uğradığını açıkça ortaya koyuyor. ABD her erkeği, kadını ve çocuğu yaptırımlara maruz bırakabilir ancak İranlı’lar asla zorbalığa boyun eğmeyecektir” dedi.

İran yönetimi, mevcut yaptırımları kaldırmadığı sürece Washington’la temas kurmayı reddediyor.

