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İran'dan ABD'ye "yaptırımlar kalkmadan müzakere yok" yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 19:03 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın" -"AB'den sadece güzel sözler duyduk, etkili önlemler almadıklarına şahit olduk. AB, taahhütlerini yerine getiremiyor. Sabrımızın da bir sınırı var"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi.

Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Genel Kurulu Görüşmelerinin ikinci günündeki konuşmasında ABD,İsrail ve Suudi Arabistan'a sert eleştiriler yöneltti.

ABD'yi İran'a karşı ''ekonomik terör'' uygulamak ve uluslararası bankacılık sistemini kullanarak ''uluslararası korsanlık'' yapmakla suçlayan Ruhani, yaptırımların da İran'ı küresel ekonomiye katılmaktan alıkoyduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'ni de taahhütlerini yerine getirmemekle eleştiren Ruhani, ''AB'den sadece güzel sözler duyduk, etkili önlemler almadıklarına şahit olduk. AB, taahhütlerini yerine getiremiyor... Sabrımızın da sınırı var.'' dedi.

ABD ile yaptırımlar devam ederken görüşmeyi reddeden Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." diye konuştu.

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İRAN ruhani

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