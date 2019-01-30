İran’dan AB’nin yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, AB’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarını kınayarak, alınan kararı “şaşırtıcı ve mantıksız” olarak nitelendirdi.

Avrupa Birliği (AB), İran istihbarat servisi ve iki İran vatandaşı hakkında Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle yaptırım kararı almıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran’ın Fransa ve Danimarka’da suikast ve terör saldırısı planladığı iddialarını yalanlayarak, Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan yaptırım kararlarını kınadı. Kasimi “İran’a yönelik suçlamalar, mantıksız, şaşırtıcı ve asılsızdır” ifadelerini kullandığı açıklamasında “Avrupalılar yaptırım kararlarıyla terörle mücadele konusundaki samimiyetsizliklerini ortaya koydu” dedi.

