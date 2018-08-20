İran’dan AB’ye Çağrı: ‘Nükleer Anlaşmayı Bir An Önce Kurtarın’

İran, Avrupa’ya 2015 tarihli nükleer anlaşmayı kurtarma çabalarını hızlandırma çağrısında bulundu.

Ancak anlaşmanın tarafı olan Avrupa Birliği (AB) üyeleri İngiltere, Fransa ve Almanya’nın yanısıra Çin ve Rusya anlaşmanın çökmesini önleme çabalarında zorlanıyor çünkü Washington, Tahran’la iş yapan her türlü şirketin Amerika’yla iş yapmasının yasaklanacağını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasemi devlet televizyonundan da yayınlanan basın toplantısında, “Avrupalılar ve diğer imzacılar anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor ancak süreç yavaş ilerliyor. Hızlandırılmalı. İran, Amerika’nın yeni yaptırımlarının üstesinden gelmek için öncelikle kendi kapasitesine gübeniyor” dedi.

Avrupa ülkeleri İran’ın anlaşmada kalmaya ikna etmek için yeterli miktarda ekonomik fayda görmesini sağlamaya uğraşıyor.

Washington, Ağustos’ta İran’a yönelik yaptırımların ilk dilimini tekrar yürürlüğe koymuştu.

Avrupa ülkeleri, Çin ve Rusya, ülkelerindeki şirketleri İran’la angajmanlarını devam ettirmeye teşvik etmek için daha fazla çaba göstereceklerini belirtiyor. Ancak Amerikan yaptırımları tehdidi birçok büyük şirketin İran’dan çekilme kararı almasına neden oluyor.

Son olarak İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Fransız petrol devi Total’in İran’dan resmen çekildiğini açıklamıştı. Bakan açıklamasında şirketin, açık denizdeki Güney Pars adlı geniş doğalgaz sahasını geliştirmeye yönelik 5 milyar dolarlık, 20 yıllık anlaşmayı Amerika’nın tekrar yürürlüğe koyduğu yaptırımlar nedeniyle iptal ettiğini söyledi.

