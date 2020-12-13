İran'dan AB'ye İdam Eleştirisi Tepkisi

Muhalif gazeteci Ruhullah Zam’ın idam edilmesine yönelik, Avrupa Birliği’nin sert eleştirilerinin ardından AB Dönem Başkanı Almanya’nın İran Büyükelçisi, İran Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran Fransa Büyükelçisi’ni de görüşmelerde bulunmak üzere ülkeye çağırmayı planlıyor. İdam edilen Zam’ın bir dönem yaşadığı Fransa da idamı sert ifadelerle eleştirmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Zam’ın idamı, barbarca ve kabul edilemez bir eylem olarak nitelendirilmişti.

Muhalif gazetecinin öldürülmesini Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de kınadı.

Muhalif gazeteci Ruhullah Zam, 2017 yılında ülkede düzenlenen hükümeti protesto gösterilerine destek vermek ve şiddeti körüklemek suçlamasıyla tutuklanmış ve idam cezasına çarptırılmıştı.

