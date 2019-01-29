HABER

İran’dan AB'ye "nükleer anlaşma" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:19 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi: - “(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran’da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır”

VİYANA (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupalı firmalar ve İran arasındaki para transferine ilişkin henüz bir çözüm bulunamadığını belirterek, "(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran’da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır." ifadesini kullandı.

Arakçi, Avusturya Ulusal Meclisi'ni ziyaret ederek, bir grup milletvekiliyle nükleer anlaşmanın geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Arakçi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupalı firmalar ve İran arasında para akışını sağlayacak bir yolun henüz bulunamamasından duyduğu kaygıları aktardı.

Avrupa’nın söz konusu soruna ilişkin yeni bir girişimde bulunması gerektiğine dikkati çeken Arakçi, "(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran’da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

Arakçi ile görüşen Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) milletvekili Andreas Schieder ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) milletvekili Wolfgang Gerstl'ın ise gerginliklerin giderilmesinde diyaloğun önemine işaret ettiği ve Avusturya’nın üzerine düşeni yapacağını vurguladığı aktarıldı.

- ABD'nin yaptırım kararı

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirmiş, AB ülkelerine hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetmişti.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Kılıçdaroğlu: İstihbarat birimlerini başka amaçla kullanıyorsunuzKılıçdaroğlu: İstihbarat birimlerini başka amaçla kullanıyorsunuz
Öykü Arin için kök hücre bağışında bulundularÖykü Arin için kök hücre bağışında bulundular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi İran’dan Avrupa’ya nükleer anlaşma uyarısı Viyana

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Adıyaman'da kan donduran olay! Sokak ortasında infaz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyarılar art arda geldi! Bodrum'da kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Sakarya'da doğumevinde bebekler karıştı

Doğumevinde büyük skandal!1 hafta sonra bakın nasıl fark ettiler

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sinema yasasını onayladı

Beştepe'de 'sinema' zirvesi!

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Kars'ta güneşi gören soluğu dışarıda aldı

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

Özkan Edip Akgülay tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.