İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Tahran ile ticareti devam ettirebilmek için kurdukları mali mekanizmayı bir an önce uygulamaya geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin yaptırım baskısının devam ettiğini ve Washington'un çeşitli nedenlerle özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İran ile iş birliği yapmasına karşı olduğunu belirten Kasımi, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan da sadece mali mekanizma konusunda kararlı oldukları yönünde açıklamalar geldiğini dile getirdi.

Şu ana kadar mali kanalın kurulması dışında herhangi bir gelişmeye şahit olmadıklarına işaret eden Kasımi, AB'den beklentilerinin mekanizmanın hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.

- "İran halkı ve hükümetinin sabrının bir sınırı olduğunu bildirdik"

AB ile yoğunlaştırılmış müzakerelere devam edeceklerini aktaran Kasımi, "Avrupa'nın da kabul etmesi gerekir ki bu tür iş birliklerinde daha etkili adımlar atılmalıdır. AB'ye İran halkı ve hükümetinin sabrının bir sınırı olduğunu açıkça bildirdik. Bu konuyu süratli bir şekilde ileri bir noktaya taşımaları gerekiyor." diye konuştu.