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İran'dan Amerika İçin Casusluk İddiasına İdam Kararı

01.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

İran Amerika adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişi hakkında idam cezası kararı verdi.

İran'dan Amerika İçin Casusluk İddiasına İdam Kararı

İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü, Amerika adına casusluk yapan bir kişiye idam cezası verildiğini açıkladı. Benzer şekilde Amerika için casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki kişiye, 10’ar yıl hapis cezası verildi. İngiltere adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir başka kişi de yine 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili yaptığı açıklamada, “Bir kişi Amerika adına casusluk yaptığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldı ancak karar şu an temyiz edildi“ dedi. İsmaili’nin açıklaması Adalet Bakanlığı haber sitesi Mizan’da yayınlandı.

İsmaili ayrıca iki kişi hakkında da temyiz mahkemesinin yerel mahkeme tarafından verilen 10’ar yıllık hapis cezalarını onadığını, bu kişiler hakkında da Amerika adına casusluk yapma iddiası bulunduğunu söyledi.

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