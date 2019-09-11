İran'dan Amerika'ya Baskıyı Kaldır Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,Amerika’yı İran’a yaptığı baskıyı sona erdirmesi konusunda uyardı. Ruhani bir kez daha gerekli görmesi halinde İran’ın, nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyi bırakacağını yineledi.

İran Devlet Televizyonu’nda yayınlanan açıklamasında İran Cumhurbaşkanı “Amerika, bu militan tavırların bir faydası olmadığını anlamalı ve İran’a maksimum baskı uygulamaktan vazgeçmek zorunda. İran’ın anlaşmanın diğer taraflarına yönelik taahhütleri orantılıdır ancak gerekli görülmesi halinde bu konuda da adımlar atacağız” dedi.

Öte yandan özellikle İran’a karşı şahin politikalarıyla bilinen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın görevden ayrılmasının Washington-Tahran arasında bir diyaloğun başlamasına neden olmayacağı ifade ediliyor.

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Majid Takht Ravanchi de yaptığı açıklamada Bolton’un görevden ayrılmasının İran’ı Amerika’yla müzakere noktasına getirmeyeceğini söyledi.

İran’ın nükleer anlaşma şartlarını yerine getirmeye devam etmek için adım atmasını istediği Avrupa ülkelerinden Almanya Başbakanı Angela Merkel’den de İran’a destek geldi.

Merkel, İran’la anlaşmanın devamı ve tansiyonun artmaması için çözüm aramaya devam edeceklerini söyledi. Alman Parlamentosu’nda konuşan Almanya Başbakanı bunun kendilerinin görevi olduğunu belirtti.

