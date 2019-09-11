HABER

İran'dan Amerika'ya Baskıyı Kaldır Çağrısı

11.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,Amerika’yı İran’a yaptığı baskıyı sona erdirmesi konusunda uyardı

İran'dan Amerika'ya Baskıyı Kaldır Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,Amerika’yı İran’a yaptığı baskıyı sona erdirmesi konusunda uyardı. Ruhani bir kez daha gerekli görmesi halinde İran’ın, nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyi bırakacağını yineledi.

İran Devlet Televizyonu’nda yayınlanan açıklamasında İran Cumhurbaşkanı “Amerika, bu militan tavırların bir faydası olmadığını anlamalı ve İran’a maksimum baskı uygulamaktan vazgeçmek zorunda. İran’ın anlaşmanın diğer taraflarına yönelik taahhütleri orantılıdır ancak gerekli görülmesi halinde bu konuda da adımlar atacağız” dedi.

Öte yandan özellikle İran’a karşı şahin politikalarıyla bilinen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın görevden ayrılmasının Washington-Tahran arasında bir diyaloğun başlamasına neden olmayacağı ifade ediliyor.

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Majid Takht Ravanchi de yaptığı açıklamada Bolton’un görevden ayrılmasının İran’ı Amerika’yla müzakere noktasına getirmeyeceğini söyledi.

İran’ın nükleer anlaşma şartlarını yerine getirmeye devam etmek için adım atmasını istediği Avrupa ülkelerinden Almanya Başbakanı Angela Merkel’den de İran’a destek geldi.

Merkel, İran’la anlaşmanın devamı ve tansiyonun artmaması için çözüm aramaya devam edeceklerini söyledi. Alman Parlamentosu’nda konuşan Almanya Başbakanı bunun kendilerinin görevi olduğunu belirtti.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Katalanlar'dan kaptan Rackete'ye onur madalyasıKatalanlar'dan kaptan Rackete'ye onur madalyası
IŞİD hedefleri 36 ton bombayla vurulduIŞİD hedefleri 36 ton bombayla vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'ABD herkese yaptırım uygulayacak, kimseye muafiyet yok'

'ABD herkese yaptırım uygulayacak, kimseye muafiyet yok'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran: Bolton gitti biz hala ayaktayız

İran: Bolton gitti biz hala ayaktayız

IŞİD hedefleri 36 ton bombayla vuruldu

IŞİD hedefleri 36 ton bombayla vuruldu

Kuzey Kore dünkü füzeleri "süper büyük" çoklu sistemle fırlattı

'Süper büyük' çoklu sistemle fırlatıldı

O ülke savaşa hazırlanıyor!

O ülke savaşa hazırlanıyor!

11 Eylül saldırılarından 18 yıl geçti neler değişti?

11 Eylül saldırılarından 18 yıl geçti neler değişti?

ABD’de elektronik sigara bağlantılı 6. can kaybı

ABD’de elektronik sigara bağlantılı 6. can kaybı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.