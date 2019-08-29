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İran'dan Amerika'ya Bir Kez Daha Nükleer Anlaşma Hatırlatması

29.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika eğer müzakere istiyorsa bunun için 2015 nükleer anlaşmasına uyulup uyulmadığına bakmak zorunda olduğunu söyledi

İran'dan Amerika'ya Bir Kez Daha Nükleer Anlaşma Hatırlatması

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika eğer müzakere istiyorsa bunun için 2015 nükleer anlaşmasına uyulup uyulmadığına bakmak zorunda olduğunu söyledi.

Malezya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı, Amerika’nın İran halkına ekonomik açıdan terör uyguladığını belirtti.

İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ülkenin Başkan Trump’ın kararıyla Amerika olduğuna işaret eden Zarif, “Mekanizmayı biz terk etmedik. Biz hala daha Avrupa Birliği ve diğer 5 ülkeyle masada oturuyoruz. Amerika 6. ülkeydi ama ayrılmaya karar verdi. Eğer yeniden odaya geri dönmek istiyorsa bunun için alabilecekleri bir bilet var. Bu da anlaşmayı gözlemlemektir” diye konuştu.

İran’la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmada İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği yer alıyor. İki yıl süren görüşmeler neticesinde imzalanan anlaşmadan Amerika geçen yıl Başkan Trump’ın kararıyla çekildi. Anlaşma dönemin başkanı Obama tarafından imzalanmıştı.

Trump’sa göreve geldiği günden bu yana anlaşmayı eleştiriyor ve anlaşmanın İran açısından çok yumuşak olduğunu ve nükleer silah geliştirmenin önünü açabileceğini öne sürüyordu. İran’sa nükleer programının silah geliştirme amacını taşımadığını söylüyor.

Trump bu hafta başında yaptığı açıklamada da yeni müzakerelerin İran’ın nükleer silah geliştirmesini önleme ve balistik füze programını sınırlandırma amacı güdeceğini söyledi. Trump ayrıca anlaşmanın 2015 anlaşmasından daha uzun süreli olmasını istiyor. Bir önceki anlaşma balistik füze programına ilişkin bir detay içermiyordu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de eğer yeni müzakerelere başlanacaksa Amerika’nın bunun için önce yaptırımları kaldırması gerektiğini söylemişti.

Amerika ve İran’ın diplomatik olarak ilişkileri bulunmuyor dolayısıyla iki ülke karşılıklı açıklamalarla birbirlerine mesajlar veriyorlar. İki taraftan da yapılan açıklamalarda tansiyonun yükselmesinin istenmediğine dikkat çekiliyor.

Son olarak Amerija Savunma Bakanı Mark Esper de Çarşamba günü yaptığı açıklamada “İran’la bir çatışma arayışında değiliz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de İran’ın Amerika’yla uyuşmazlık arayışında olmadığını belirtirken İran’ın da her ulusun hakkı olan uluslararası yasalara uygun haklarının elde etmek istediğini söyledi.

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