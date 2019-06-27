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İran'dan Amerika'ya Uyarı

27.06.2019 11:10 | Son Güncelleme

İran, sınır ihlali konusunda Amerika’yı sert biçimde uyardı. Açıklama İran Parlamento Sözcüsü Ali Laricani’den geldi

İran'dan Amerika'ya Uyarı

İran, sınır ihlali konusunda Amerika’yı sert biçimde uyardı. Açıklama İran Parlamentı Sözcüsü Ali Laricani’den geldi.

Laricani, “İnsansız hava araçlarının düşürülmesi onlar için sınırlarımızı ihlal etmekten kaçınmaları konusunda iyi bir deneyim oldu. Eğer sınırlarımızı ihlal etmeyi sürdürürlerse İran’ın tepkisi daha da güçlü olacaktır” dedi.

İran geçtiğimiz günlerde Amerika’ya ait bir insansız hava aracını hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmüştü. Washington yönetimiyse insansız hava aracının uluslararası hava sahasında uçtuğunu İran hava sahasını ihlal etmediğini açıklamıştı.

Bu olayın ardından iki ülke arasındaki açıklamalar giderek daha da sertleşti ve Başkan Donald Trump’ın İran’a operasyon kararından son anda vazgeçtiği belirtilmişti.

İran’la Amerika’nın tehlikeli şekilde birbirini tehdit etmesi tüm dünyada kaygıyla izleniyor ve özellikle insan hakları örgütleri olası bir savaşın yıkıcı sonuçları olacağı konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Bu gruplardan biri de New York merkezli İran İnsan Hakları Örgütü oldu. Örgütten yapılan açıklamada olası bir Amerika-İran savaşının milyonlarca sivil için felaket boyutunda yıkıcı etkileri olacağı ve çevre ülkelere de çatışmaların sıçrayacağı uyarısında bulunuldu.

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