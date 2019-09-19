İran’dan Aramco saldırısına ilişkin açıklama

İran Dini Liderinin Savunma Sanayi Danışmanı General Hüseyin Dehkan, Yemen’den Suudi Arabistan petrol tesislerine yönelik saldırıda ABD’ye ait radar sistemlerinin başarısız kaldığını söyledi.

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir askeri törende konuşan General Dehkan, Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Aramco petrol sahasına düzenlenen saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. ABD’nin saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etmesine karşın petrol tesislerinin Yemenliler tarafından hedef alındığını söyleyen Dehkan, ”Onlar bu saldırının Yemen’den değil İran’dan yapıldığını iddia etmekteler. Daha sonra bu iddialarına Irak’ı da eklediler” ifadelerini kullandı. ABD’nin Suudi Arabistan’da birçok hava savunma ve radar sisteminin olduğunu vurgulayan General Dehkan, ”Buna karşılık bu sistemler Yemenlilerin füzeleri karşısında başarısız oldu” dedi.

“İran olarak Yemenlileri desteklediğimizi söyledik”

ABD ve Suudi Arabistan’nın, Yemen karşısındaki acizliklerini göstermemek için bölgesel bir güç olan İran’ı suçladıklarını söyleyen General Dehkan, ABD ve Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıda büyük bir şoka uğradıklarını belirterek, ”Biz açık bir şekilde İran olarak Yemenlileri desteklediğimizi ve onların yanında olduğumuzu söyledik” şeklinde konuştu.