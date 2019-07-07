Bundan böyle bazı taahhütleri yerine getirmemelerinin "nükleer anlaşmayı ortadan kaldırmak değil korumak için" olduğunu söyleyen Arakçi, "Nükleer anlaşmadan ayrılmamız da mümkün. (Yeni) 60 günlük süre taraflara istifade edebilecekleri fırsatlar tanımaktadır. 3'üncü Adımı da değerlendiriyoruz. 60 gün sonra üçüncü adımımızı da açıklayacağız." dedi.

Arakçi, "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için 2'nci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. 2'nci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran'daki cumhurbaşkanlığı binasındaki basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "2'nci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını ifade etti.

- "Nükleer ihtiyaç neyse o yapılacaktır"

Tahran yönetiminin 2'nci Adım'daki 60 gün içerisinde nükleer faaliyetlerde neler yapacağıyla ilgili soru üzerine Arakçi, "İran Atom Enerjisi Kurumunun ihtiyacı neyse o yapılacaktır. Zenginleştirilmiş uranyum miktarı 300 kilogramın da üzerine çıkartılabilir veya zenginleştirme oranı 3,67'yi de geçebilir." diye konuştu.

ABD yaptırımlarının aşılması ve Avrupa ülkelerinin İran ile ticaretlerinin sürdürülmesi için oluşturulan özel ödeme mekanizması INSTEX'in ülkesinin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı sorusuna ise Bakan Yardımcısı Arakçi, "Avrupalılar INSTEX'ten beklentilerimizi yerine getirmiş olsalardı bugün 2'nci Adım'ı uygulamaya koymazdık, atmazdık. INSTEX temel girişim olarak iyi sayılır ancak bunun işlevi için uzun bir yol söz konusu. Petrol satışı veya kredi uygulaması olmaması durumunda bir getirisi olmayacaktır. " dedi.

- "Diplomatik yollar kapanmadı"

Bu süreçte Avrupa, Rusya ve Çin'in çözüm yolları bulma noktasında çaba gösterdiğine şahit olduklarını dile getiren Arakçi, diplomatik yolların kapanmadığını, konuyla ilgili uzman ve siyasetçilerin temaslarının devam ettiğini ancak çabaların netice vermeye yönelik olması gerektiğini belirtti.