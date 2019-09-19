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İran'dan "askeri saldırı topyekün savaşa yol açar" çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "Askeri bir çatışmaya girmek istemediğimiz konusunda çok ciddiyim ancak topraklarımızı savunmaktan bir an geri durmayacağız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'a yönelik askeri saldırının topyekün bir savaşa dönüşeceği uyarısında bulundu.

CNN televizyonuna konuşan Zarif, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun petrol tesislerine saldırıyla ilgili ABD ve Suudi Arabistan tarafından İran'a yöneltilen suçlamaları reddetti.

Saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Zarif, "Bizim yapmadığımızı biliyorum. Husilerin saldırıyı üstlenen bir açıklama yaptıklarını da biliyorum." dedi.

Tahran'ın saldırıda rolü olduğuna ilişkin "aldatıcı" iddialara dayanarak, ABD veya Suudi Arabistan tarafından İran'a yönelik bir saldırının topyekün bir savaşa neden olacağını belirten Zarif, "Askeri bir çatışmaya girmek istemediğimiz konusunda çok ciddiyim ancak topraklarımızı savunmaktan bir an geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Zarif, İran'a yönelik muhtemel bir askeri saldırının büyük kayıplara yol açacağını vurguladı.

- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te düzenlenen SİHA saldırısı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Saldırının ardında İran olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Zarif

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