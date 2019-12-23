HABER

İran'dan Avrupa Parlamentosunun "göstericilere karşı orantısız güç kullanıldı" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:22 | Son Güncelleme

İran'dan Avrupa Parlamentosunun "göstericilere karşı orantısız güç kullanıldı" kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, benzin zammı protestolarında güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığı yönünde karar alan Avrupa Parlamentosuna (AP) tepki gösterdi.

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, AP Genel Kurulunda kabul edilen kararın "gerçeklerin çarpıtılmasına dayandığını" savunarak, "Ne yazık ki belgeleri asılsız bilgilere dayanıyor. Bunlar, güvenilir olmayan ve bazıları terörist olan düşman gruplar tarafından siyasi hedeflerine ulaşmak için kasıtlı olarak sunulmuş sahte belgelerdir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın yapıcı olmadığını kaydeden Musevi, "İran, her bağımsız ülke gibi ulusal güvenliğini koruyacak ve günahsız vatandaşları hedef alarak mallarını yağmalayan silahlı şer gruplarıyla mücadele edecek. Bu asli ve yasal görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde 19 Aralık'ta toplanan AP Genel Kurulunda kabul edilen kararda, benzin zammı protestolarında güvenlik güçlerinin eylemcilere orantısız güç kullandığı gerekçesiyle Tahran yönetimi kınanmıştı.

İran'a protestolarda hayatını kaybedenlerin ve tutukluların sayısını açıklaması konusunda çağrıda bulunulan kararda, gösterilerde orantısız güce başvurulmasıyla ilgili bir soruşturma başlatılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiği ifade edilmişti. Kararda, ülkede internete erişimin engellenmesine de tepki gösterilmişti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti.

Gösterilerde, kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Eylemlerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan benzin zammı protestolarının önüne geçmek amacıyla 16 Kasım'da internete erişim engellenmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 6 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve tutuklulara yapılan muameleden endişe duyduğunu bildirmişti.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Kamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıKamyonet ve hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Saros'ta şiddetli lodos 2 tekne batırdıSaros'ta şiddetli lodos 2 tekne batırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da dehşet anları! Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi

Eşini dövüp evden attı, kızıyla kendini içeri kilitledi!

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.