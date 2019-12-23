İran'dan Avrupa Parlamentosunun "göstericilere karşı orantısız güç kullanıldı" kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, benzin zammı protestolarında güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığı yönünde karar alan Avrupa Parlamentosuna (AP) tepki gösterdi.

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, AP Genel Kurulunda kabul edilen kararın "gerçeklerin çarpıtılmasına dayandığını" savunarak, "Ne yazık ki belgeleri asılsız bilgilere dayanıyor. Bunlar, güvenilir olmayan ve bazıları terörist olan düşman gruplar tarafından siyasi hedeflerine ulaşmak için kasıtlı olarak sunulmuş sahte belgelerdir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın yapıcı olmadığını kaydeden Musevi, "İran, her bağımsız ülke gibi ulusal güvenliğini koruyacak ve günahsız vatandaşları hedef alarak mallarını yağmalayan silahlı şer gruplarıyla mücadele edecek. Bu asli ve yasal görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde 19 Aralık'ta toplanan AP Genel Kurulunda kabul edilen kararda, benzin zammı protestolarında güvenlik güçlerinin eylemcilere orantısız güç kullandığı gerekçesiyle Tahran yönetimi kınanmıştı.