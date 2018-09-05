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İran'dan Avrupa ülkelerine "5 Kasım'a kadar adım atın" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Avrupa'nın ikinci aşama yaptırımların devreye gireceği 5 Kasım'a kadar nükleer anlaşmanın korunması için uygulamada adımlar atması gerektiğini, aksi hâlde İran'ın anlaşmada kalmayacağını belirtti

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Avrupa'nın ikinci aşama yaptırımların devreye gireceği 5 Kasım'a kadar nükleer anlaşmanın korunması için uygulamada adımlar atması gerektiğini, bu adımların atılmaması hâlinde İran'ın anlaşmada kalmayacağını söyledi.

Avrupa ülkelerinin ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı korumak için kasım ayına kadar bir sonuca ulaşması gerektiğini belirten Arakçi, "Eğer çözüm mekanizmaları uygulamaya konulmazsa nükleer anlaşmada kalmanın bizim için bir faydası olmayacaktır." dedi.

İran devlet televizyonuna konuşan Arakçi, nükleer anlaşmayı kendisi için bir güvenlik meselesi olarak gören Avrupa'nın anlaşmayı korumaya çalıştığını ancak şu ana kadar atılan adımların yetersiz olduğunu ifade etti.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'daki faaliyetlerini durduran Avrupalı şirketlere işaret eden Arakçi, Avrupa'nın, şirketleri karar almaları noktasında yönlendiremediğini ve bu durumun İran için sorun oluşturduğunu kaydetti.

ABD yönetimi, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımların ilk bölümünü geçen ay yeniden uygulamaya başlamıştı. Enerji sektörünü de kapsayan yaptırımların ikinci bölümü 5 Kasım'da devreye girecek.

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Anahtar Kelimeler:
- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Avrupa İRAN

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