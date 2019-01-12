İran'dan Avrupa'ya Halkın Mücahitleri Örgütü çağrısı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Avrupa ülkelerine Halkın Mücahitleri Örgütü ve İran'a karşı savaşan diğer ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakması çağrısında bulundu.

Vaizi, devlet medyasına yaptığı açıklamada AB Konseyi'nin İran istihbaratı ve iki vatandaşına yönelik aldığı yaptırım kararına tepki göstererek, Avrupa'nın terörizmle mücadelede "dürüstlük göstergesi olarak Halkın Mücahitleri Örgütü ve diğer ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakması" gerektiğini belirtti.

DEAŞ terörüne karşı İran'ın Suriye ve Irak halkının yardımına koşarak Avrupa ülkelerinde de terör eylemlerinin azalmasını sağladığını savunan Vaizi, "Avrupa, terörizme karşı verdiği amansız mücadele nedeniyle İran'ı takdir edeceğine, onu terörizmi korumakla itham ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın İran'a karşı savaşan Halkın Mücahitleri Örgütü ve diğer ayrılıkçı gruplar için güvenli bir sığınak olduğunu savunan Vaizi, AB ülkelerinin bu örgütlere İran'a karşı saldırması için uygun zemin sağladığını ileri sürdü.