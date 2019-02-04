İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Avrupa ülkelerinin İran'ın füzeleri konusunda komplo kurmaları durumunda bölgedeki stratejilerini değiştireceklerini belirtti.
İran devlet televizyonuna konuşan Selami, "Avrupa veya diğerleri, füzelerimiz konusunda İran'ı silahsızlandırma komplosu içerisinde olursa stratejik bir atılım yaparız." dedi.
Selami, İran düşmanlarının ekonomik yaptırımları kullanarak halk üzerinde psikolojik baskı uyguladıklarını ve bu yolla İran'ı silahsızlaştırma politikalarını gerçekleştirme peşinde olduklarını ifade etti.
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurdukları INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchnages) adı verilen mekanizmanın uygulamaya geçmesinin beklendiği bu günlerde İran'da bir yandan da kara paranın aklanması ve terörizme aktarılan parayla mücadeleyi içeren FATF yasa tasarısı tartışılıyor.
Avrupa'nın INSTEX'i uygulamaya koymak için Tahran yönetimini FATF'ı kabul etmeye ve füzeleri konusunda geri adım atmaya zorladıkları belirtiliyor.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes Von Der Muhll, geçen günlerde yaptığı bir açıklamada, "Fransa, İran'ın füze programının BM Güvenlik Koseyi'nin 2231 numaralı kararına uygun olmadığını hatırlatıyor." diyerek, İran'a nükleer silah taşıyabilecek balistik füzelerle bağlantılı tüm faaliyetlerini acilen durdurması çağrısında bulunmuştu.
Gaziantep'te damat vahşeti... 5 kişiyi öldürdü!
Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!
Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
'Kızıma büyü yapılmış!' Gerçeği bu sözler ortaya çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum