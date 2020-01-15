İran’dan Avrupa’ya Tehdit: ‘Askerleriniz Güvende Olmayabilir’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ortadoğu’daki ABD askerlerinin tehlikede olabileceğini söyledi. Ruhani, ABD’nin 2018 tarihli uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ilk kez Avrupa’ya doğrudan bir tehditte bulundu.

Ruhani kabine toplantısında yaptığı ve televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında “Bugün Amerikalı askerler tehdit altında, yarın İranlı askerler tehdit altında olabilir. Bu bölgeden ayrılmanızı istiyoruz ama savaşla değil, makul olarak. Bu sizin kendi çıkarınıza” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri Salı nükleer anlaşmanın 36’ncı paragrafıyla düzenlenen ‘çözüm mekanizması’nı da devreye sokmuştu. İran’ı diyaloğa zorlayan bu mekanizma sonucunda BM ve AB’nin de İran’a yaptırım uygulayabileceği bir süreç başlayabilir.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Avrupa’yı “umursamaz” ve “kibirli” olmakla ve Ortadoğu’yu karıştırmakla suçladı.

ABD, 2018 yılının Mayıs ayında İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmiş ve yaptırımları yeniden başlatmıştı. Avrupa ülkeleri anlaşmayı hayatta tutmanın yolunu aramış ancak İran ekonomisinin yaptırımlardan etkilenmediği bir formül bulmakta başarılı olamamıştı. Bu tarihten itibaren İran uluslararası nükleer anlaşmanın bazı yükümlülüklerine uymayacağını açıklamıştı. ABD’nin 3 Ocak’ta düzenlediği hava saldırısıyla İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardındansa İran anlaşmayla gelen sınırlamaların hiçbirine uymayacağını açıklamıştı.