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İran'dan BAE Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

İran'dan BAE Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın Tahran yönetimi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın İran'a ilişkin ifadelerine tepki göstererek, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) üyeler arasındaki dayanışma ve birliği sağlamak amacıyla kurulduğunu ve bu organizasyon tarafından düzenlenen toplantılarda bir diğer üye devlete karşı iddiaların dile getirilmesinin teşkilatın kuruluş felsefesine aykırı olduğunu ve üyeler arasında ilişkilere zarar verdiğini savundu.

BAE'nin İran ile ilgili iddialarının "asılsız" olduğunu ileri süren Kasımi, bazı ülkelerin İslam dünyasındaki "zararlı politikalarını örtbas etmek için" bu tür iddiaları adet edindiklerini savundu.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki adalar üzerindeki egemenliğinin tereddüt konusu olmadığını iddia eden Kasımi, bu tür iddiaların gündeme getirilmesinin adalardaki hukuki statüyü değiştiremeyeceğini ileri sürdü.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan başkent Abu Dabi'de dün düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında "İran'dan siyasetini gözden geçirmesini ve ülkelerin işlerine müdahale etmemesini istiyoruz. İran, mezhepçilik ve kaos yayma politikalarını sona erdirmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'deki koalisyonunun ikinci büyük ülkesi olan BAE, Şii Husi milislerini destekleyen İran yönetimiyle bölgede anlaşmazlık yaşıyor.

- Ebu Musa Adası

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan 12 kilometre karelik Ebu Musa Adası'nda İran ve BAE egemenlik iddiasında bulunuyor.

Ebu Musa Adası, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla birlikte 1921-1971 yılları arasında İngiliz idaresi altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

Adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığı tezini ileri süren İran, adaların geçici olarak 1903'te İngilizler'in eline geçtiğini ve 1971'de iade edildiğini, dolayısıyla "1971'de henüz kurulmamış olan BAE'nin egemenlik iddiasında bulunamayacağını" savunuyor.

BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ada tartışması BAE İRAN Tahran

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