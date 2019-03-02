İran'dan BAE Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın Tahran yönetimi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın İran'a ilişkin ifadelerine tepki göstererek, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) üyeler arasındaki dayanışma ve birliği sağlamak amacıyla kurulduğunu ve bu organizasyon tarafından düzenlenen toplantılarda bir diğer üye devlete karşı iddiaların dile getirilmesinin teşkilatın kuruluş felsefesine aykırı olduğunu ve üyeler arasında ilişkilere zarar verdiğini savundu.

BAE'nin İran ile ilgili iddialarının "asılsız" olduğunu ileri süren Kasımi, bazı ülkelerin İslam dünyasındaki "zararlı politikalarını örtbas etmek için" bu tür iddiaları adet edindiklerini savundu.

İran'ın Basra Körfezi'ndeki adalar üzerindeki egemenliğinin tereddüt konusu olmadığını iddia eden Kasımi, bu tür iddiaların gündeme getirilmesinin adalardaki hukuki statüyü değiştiremeyeceğini ileri sürdü.