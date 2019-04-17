İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Bahreyn'in 138 kişiyi vatandaşlıktan çıkarmasıyla ilgili ülkesine yönelttiği suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Musevi, Bahreyn yönetiminin "İran ile irtibatlı oldukları" gerekçesiyle 138 kişiyi vatandaşlıktan çıkarma kararına tepki gösterdi.

Bahreyn'in İran'ı hedef alan kararını kınayan Musevi, "Bu iddia da diğer iddia ve ithamlar gibi asılsızdır. Bahreyn yönetimi, kendisine ait bir özelliği başkasına nispet ederek, kuruntudan ibaret ithamlar planlayarak ve başka ülkeleri suçlayarak, çok ileri düzeydeki insan hakları ihlallerini ve bu ülkedeki muhalifleri baskıladığı gerçeğini örtbas edemez." ifadelerini kullandı.

Manama yönetimine çağrıda bulunan Musevi, şunları kaydetti:

"Bahreyn, başarısız koalisyonlar vasıtasıyla güvenliğini sağlamaya çalışmamalı ve güvenliğini satın almak için başkalarına yüksek paralar ödememelidir. Bunun yerine halkı ile barışmalı, güveni tesis etmeli ve meşru taleplerin yerine getirmelidir. İtiraz edenlerle ilgili zalimce kararlar vermeyi sona erdirmelidir."