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İran'dan Bahreyn'in "Bahreyn Hizbullahı" suçlamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:46 | Son Güncelleme

İran, Bahreyn yönetiminin "İran ile irtibatlı oldukları" gerekçesiyle 138 kişiyi vatandaşlıktan çıkarma kararına tepki gösterdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Bahreyn'in 138 kişiyi vatandaşlıktan çıkarmasıyla ilgili ülkesine yönelttiği suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Musevi, Bahreyn yönetiminin "İran ile irtibatlı oldukları" gerekçesiyle 138 kişiyi vatandaşlıktan çıkarma kararına tepki gösterdi.

Bahreyn'in İran'ı hedef alan kararını kınayan Musevi, "Bu iddia da diğer iddia ve ithamlar gibi asılsızdır. Bahreyn yönetimi, kendisine ait bir özelliği başkasına nispet ederek, kuruntudan ibaret ithamlar planlayarak ve başka ülkeleri suçlayarak, çok ileri düzeydeki insan hakları ihlallerini ve bu ülkedeki muhalifleri baskıladığı gerçeğini örtbas edemez." ifadelerini kullandı.

Manama yönetimine çağrıda bulunan Musevi, şunları kaydetti:

"Bahreyn, başarısız koalisyonlar vasıtasıyla güvenliğini sağlamaya çalışmamalı ve güvenliğini satın almak için başkalarına yüksek paralar ödememelidir. Bunun yerine halkı ile barışmalı, güveni tesis etmeli ve meşru taleplerin yerine getirmelidir. İtiraz edenlerle ilgili zalimce kararlar vermeyi sona erdirmelidir."

Bahreyn'de, 4. Büyük Ceza Mahkemesi, dün kamuoyunda "Bahreyn Hizbullahı" diye bilinen 169 sanıklı davada kararını açıklamış ve buna göre, "terör grubu kurmak, bu gruba üye olmak, bombalama ve cinayete teşebbüs etmek" gibi suçlamalarla yargılanan sanıklardan 69'u müebbet, 39'u onar yıl, 23'ü yedişer yıl, 1'i beş yıl ve 7'si üçer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme ayrıca 138 sanığın vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verirken 30 sanığın ise beraatine hükmetmişti.

Bahreyn Başsavcılığının, ülkede İran Devrim Muhafızlarının desteğiyle "Bahreyn Hizbullahı" isminde bir "terör ağı" kurulduğu yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma açtığı, bu kapsamda söz konusu terör ağının bazı üyelerinin yakalandığı, bazıları hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Hizbullah İRAN

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