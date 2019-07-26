İran’dan Balistik Füze Denemesi

Amerikalı yetkililer İran’ın, sınırları içerisinde orta menzilli bir balistik füze fırlatma denemesi yaptığını bildirdi. Bu durum İran’ın, ABD’nin ekonomik yaptırımlarının yeniden devreye girmesiyle Trump yönetiminin nükleer silah programını ve balistik füze programlarını sona erdirmesi taleplerine meydan okuduğu yorumlarına neden oldu. İran’ın bu denemesi son dönemde Hürmüz Boğazı’ndaki ticari tankerlere yönelik saldırılarla artan gerilimin ardından geldi. ABD saldırılardan İran’ı sorumlu tutuyor. Beyaz Saray sözcülerinden biri denemeyi ABD’nin sert ekonomik yaptırımları karşısında yaptığı bir hamle olarak değerlendirdi. Sözcü Hogan Gidley, “Bir süredir ekonomilerinin çökmenin eşiğinde olduğunu görüyorsunuz. Köşeye sıkıştıklarında hamle yapıyorlar.” demesinin ardından Başkan Trump’ın İranlı liderlerle müzakere masasına oturmak istediğini de hatırlattı. İran, ABD yaptırımlarına bir dizi askeri hamleyle karşılık vermişti. Şahab 3 füzesinin deneme fırlatışı için de Tahran’ın geri adım atmayacağının bir göstergesi olabileceği yorumu yapılıyor.

Başkan Trump ABD’yi 2015’te Tahran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekmişti. Anlaşma İran’ın nükleer programını sona erdirmesi halinde ekonomik yaptırımların hafifletilmesini öngörüyordu. Ancak ABD’nin çekilmesiyle yaptırımlar yeniden yürürlüğe girmiş, üstelik daha da sertleşmişti. Son olarak İran da anlaşmayı ihlal ederek uranyum zenginleştirme ve depolama oranlarını belirlenen sınırların üstüne çektiğini açıklamış ve anlaşmanın Avrupalı imzacılarına baskı uygulamaya çalışmıştı. Pazar günü anlaşmanın tarafları Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya Viyana’da AB liderliğinde bir zirvede anlaşmayı nasıl kurtarabileceklerini görüşecek. Uzmanlara göre Şahab-3, sıvı yakıtlı, orta menzilli, nükleer başlık taşıyabilen bir balistik füze. Demokrasiler için Savunma Derneği’nden İran savunma sektörü konusunda uzman Behnam Ben Taleblu, Şahab 3’ün İran’ın orta menzilli balistik füzelerinin belkemiği olduğunu söyledi ve bu füzeye İran basınında “İsrail vuran” adının verildiğini kaydetti.