İran’dan Başarısız Uydu Denemesi

İran yeni bir kısa menzilli füze tanıttı ve bir uydu fırlatma denemesi yaptı.
Raad-500 isimli füze testen başarılı şekilde geçerken uydu yörüngeye ulaşamadı.
Gelişmeler İran’la Amerika arasında gerilimn arttığı bir döneme denk geliyor.
ABD’nin Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta ölmesiyle iki ülke arasındaki gerilim yükselmiş durumda.
İran istihbarat ve İletişim Teknolojileri Bakanı Cevad Azeri Cahromi, uydu denemesinin beklendiği şekilde gitmediğini açıkladı.
Daha önce Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Zafer isimli uydunun başarıyla fırlatıldığı ancak yörüngeye girmediği belirtilmişti.
İran’ın uydu teknolojisini füze sistemini geliştirmek için kullandığı belirtiliyor.
Bu arada İran devlet televizyonu ülkenin füze programından sorumlu elit Devrim Muhafızları’nın Raad-500 adlı yeni bir füzeyi tanıttığını bildirdi. Raad farsça Şimşek anlamına geliyor.
Devlet televizyonu Raad-500’ün uzaya uydu gönderilmesini sağlayacak yeni nesil motorlarla çalışabileceğini kaydetti.
İran’ın dini liderleri füze programının savunma amaçlı olduğunu söylüyor.
Tahran ilk yerli uydusunu 2009’da fırlatmasının ardından daha sonra 2011 ve 2012’de uydu fırlattı. Ancak geçen yıl yaptığı en az iki uydu fırlatma denemesi başarısız oldu.
İran askeri ve teknolojik başarılarını genellikle ABD destekli Şah rejiminin yıkıldığı 1979 İran İslam Devrimi’nin yıldönümü olan Şubat ayında yapıyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İran’ın uydu denemesinin başarısız olduğunu doğruladı. Netanyahu, İsrail’in İran’ın askeri yayılmasına engel olmaya devam ettiğini kaydetti. Netanyahu“Suriye ve Lübnan’a silah transferinde de başarısız oluyorlar, çünkü özellikle bugünlerde olmak üzere her zaman onlara engel oluyoruz’’ dedi.
Washington, Başkan Donald Trump’ın 2015’te İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan ABD’yi 2018’de çekmesinin ardından İran’a yeniden yaptırımlar uygulamaya başladı.
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