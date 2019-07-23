HABER

İran'dan Basra Körfezi'nde uluslararası koalisyon planına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:52 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri: - "Koalisyon oluşturulması güvensizliği artırmaktan başka bir işe yaramaz" - "İran üzerindeki baskıları kaldırsınlar ve mantıklı müzakereye girişsinler. O zaman Basra Körfezi'nin herkes için güvenli bir yer olduğunu görecekler"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamak adına ABD ve İngiltere öncülüğünde oluşturulması planlanan uluslararası koalisyonun bölgeyi güvensiz hale getireceğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cihangiri, Elburz eyaletini ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Basra Körfezi'nde güvenliği sağlamak için uluslararası koalisyon oluşturma planını değerlendirdi.

Bölgede yabancı güçlerin oluşturacağı bir koalisyona ihtiyaç duyulmadığını belirten Cihangiri, "Bu tür koalisyonlar ve yabancıların Basra Körfezi'ndeki varlığı zaten güvensizliğe neden oluyor. Koalisyon oluşturulması güvensizliği artırmaktan başka bir işe yaramaz." dedi.

- "Güvenlik istiyorlarsa İran üzerindeki baskıları kaldırsınlar"

Körfezdeki güvenliğin yalnızca İran ve bölge ülkelerinin yardımıyla sağlanacağını vurgulayan Cihangiri, "İran üzerindeki baskıları kaldırsınlar ve mantıklı müzakereye girişsinler. O zaman Basra Körfezi'nin herkes için güvenli bir yer olduğunu görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Basra Körfezi ve çevresinde son aylarda yaşanan hadiselere işaret eden Cihangiri, "Bu olaylar, İran'la edep ve mantık çerçevesinde konuşulursa bölgedeki sorunların çözüleceğini aksi davranışta bulunurlarsa kendilerinin kaybedeceğini ve bölgemizin de zarara uğrayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- ABD'nin İran'a yönelik baskıları artırması Körfez'i gerdi

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran petrolünü hedef alan yaptırımlarının bir sonucu olarak görülen Basra Körfezi ve çevresindeki tansiyon son haftalarda iyice yükseldi.

İlk olarak 13 Haziran'da Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde bulunan Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. ABD ve İran saldırılarla ilgili karşılıklı birbirini suçlamıştı.

İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü. Washington'un doğruladığı olay sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıdan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Trump, 18 Temmuz'da Basra Körfezi'nde ABD'nin USS Boxer savaş gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş ancak iddia İran tarafından reddedilmişti.

Körfezde son olarak 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno İmpero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu. Tankerin, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta İran'a ait Grace 1 adlı petrol tankerinin Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere tarafından el konulmasına misilleme olarak alıkonulduğu belirtiliyor.

İngiltere, dün, Avrupa ülkelerine Basra Körfezi'nde seyrüsefer güvenliğini sağlamak için Avrupa öncülüğünde bir koalisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da iki hafta önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı ve Bab'ul Mendeb'de seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir koalisyon kurulması konusunda bazı ülkeler ile temas içerisinde olduklarını belirtmişti.

PARTNERBöyle görüntülendi! Soluğu ailesinin yanında aldıBöyle görüntülendi! Soluğu ailesinin yanında aldı
35 yıllık çileyi bitirdi35 yıllık çileyi bitirdi
Derecik'te bunaltan sıcaklarDerecik'te bunaltan sıcaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basra Körfezi Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri İRAN koalisyon planı

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da sahte içki operasyonu

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu! 125 gözaltı

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Düzce Valiliği selin bilançosunu açıkladı

Düzce'yi vuran selin bilançosu açıklandı

Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

İki kadına evlerinde silahlı saldırı!

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.