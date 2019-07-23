İran'dan Basra Körfezi'nde uluslararası koalisyon planına tepki

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamak adına ABD ve İngiltere öncülüğünde oluşturulması planlanan uluslararası koalisyonun bölgeyi güvensiz hale getireceğini söyledi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Cihangiri, Elburz eyaletini ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Basra Körfezi'nde güvenliği sağlamak için uluslararası koalisyon oluşturma planını değerlendirdi. Bölgede yabancı güçlerin oluşturacağı bir koalisyona ihtiyaç duyulmadığını belirten Cihangiri, "Bu tür koalisyonlar ve yabancıların Basra Körfezi'ndeki varlığı zaten güvensizliğe neden oluyor. Koalisyon oluşturulması güvensizliği artırmaktan başka bir işe yaramaz." dedi. - "Güvenlik istiyorlarsa İran üzerindeki baskıları kaldırsınlar" Körfezdeki güvenliğin yalnızca İran ve bölge ülkelerinin yardımıyla sağlanacağını vurgulayan Cihangiri, "İran üzerindeki baskıları kaldırsınlar ve mantıklı müzakereye girişsinler. O zaman Basra Körfezi'nin herkes için güvenli bir yer olduğunu görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Basra Körfezi ve çevresinde son aylarda yaşanan hadiselere işaret eden Cihangiri, "Bu olaylar, İran'la edep ve mantık çerçevesinde konuşulursa bölgedeki sorunların çözüleceğini aksi davranışta bulunurlarsa kendilerinin kaybedeceğini ve bölgemizin de zarara uğrayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı. - ABD'nin İran'a yönelik baskıları artırması Körfez'i gerdi ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran petrolünü hedef alan yaptırımlarının bir sonucu olarak görülen Basra Körfezi ve çevresindeki tansiyon son haftalarda iyice yükseldi. İlk olarak 13 Haziran'da Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde bulunan Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. ABD ve İran saldırılarla ilgili karşılıklı birbirini suçlamıştı. İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü. Washington'un doğruladığı olay sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıdan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.