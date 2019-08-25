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İran'dan "Baver 373'ün Patriot'tan başarılı olduğu" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 22:35 | Son Güncelleme

İran'dan "Baver 373'ün Patriot'tan başarılı olduğu" iddiası

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, yerli üretimleri uzun menzilli hava savunma sistemi Baver 373'ün, ABD yapımı Patriot PAC-3'ten başarılı olduğunu ileri sürdü.

İran yerel medyasına göre, Tahran'daki savunma sanayisi fuarını ziyaret eden Bakıri, İran'ın yerli üretimi Baver 373 hava savunma sisteminin, ABD yapımı Patriot PAC-3 sisteminden daha yüksek kabilliyette ve birçok konuda daha başarılı olduğunu iddia etti.

İran'ın Baver (İnanç) 373 adı verilen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi, 22 Ağustos'ta başkent Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı törenle tanıtılmıştı.

Ruhani, törende yaptığı konuşmada, Baver 373 hava savunma sisteminin S-300'den daha güçlü ve S-400'e çok yakın seviyede olduğunu belirtmişti.

İranlı yetkililer, Baver 373'ün, 200 kilometre uzaklıktaki ve 27 kilometre irtifadaki hedefleri imha edebildiğini belirtmişti. Dikey fırlatıcılarla ve "Miraç 4" adı verilen aynı anda 6 hedefe kilitlenebilen çok yönlü bir radar ile donatılmış Baver 373'ün, yine yerli üretim "Seyyad 4" füzelerinin de aralarında bulunduğu çeşitli tipte karadan havaya füzeleri fırlatabildiği ifade edilmişti.

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İRAN Zarif

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