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İran’dan Biden’a "yaptırımları kaldırın" çağrısı

22.01.2021 21:31 | Son Güncelleme:
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İran’dan Biden’a "yaptırımları kaldırın" çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin yeni başkanı Biden’ın yeni bir diyalog için devreye soktuğu ağır yaptırımları koşulsuz olarak kaldırması gerektiğini savundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni yönetimine, ülkesine yönelik yaptırımları koşulsuz olarak kaldırma çağrısı yaptı. Söz konusu yaptırımlar, Donald Trump’ın 2015’te İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı almasının ardından uygulanmaya başlanmıştı.

Zarif, Foreign Affairs dergisinde kaleme aldığı yazıda yeni başkan Joe Biden’ın hala nükleer anlaşmayı kurtarabileceğini, ancak bunun için Biden'ın Washington'da, ABD'nin müşterek yönde çaba gösteren gerçek bir ortak olduğu yönündeki samimi siyasi iradeyi temin edebilmesi gerektiğini belirtti.

Zarif, yeni yönetimin Trump göreve geldiğinde devreye sokulan tüm yaptırımları koşulsuz olarak kaldırarak işe başlaması gerektiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı, Tahran’ın da bunun karşılığında Trump’ın anlaşmadan çekilmesi sonrası devreye sokulan önlemleri kaldıracağını belirtti. Zarif, Tahran’ın taviz vermesine yönelik girişimlere karşı da Washington’ı uyardı.

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında, Tahran’ın nükleer programını frenlemek amacıyla imzalanan anlaşma, ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Biden’ın selefi Trump, 2018 yılında anlaşmadan çekildiklerini duyurmuş ve İran'a yönelik sert yaptırımları yeniden devreye sokmuştu. Yaptırımların yeniden uygulamaya konması İran ekonomisinde derin bir resesyona yol açmış ve İran, Washington’ın bu hamlesine cevaben anlaşmada taahhüt ettiği en kilit yükümlülükleri uygulamama kararı almıştı.

İran hükümeti, Tahran’la diplomasi diyaloğunu yeniden başlatmak isteyen yeni başkan Biden’la diyaloğa hazır oldukları mesajını veriyor. Biden, bunun için İran’ın anlaşmanın yükümlülüklerini yeniden uygulamaya başlaması gerektiğine dikkat çekerken, Tahran öncelikli olarak kendisine yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

AFP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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