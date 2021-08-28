İran'dan Biden'ın Açıklamalarına Tepki

Başkan Joe Biden’ın, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerde diplomasinin sonuç vermemesi halinde baka alternatiflere başvurulacağı yönündeki açıklamalarına İran’dan tepki geldi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şamkani, Başkan Biden’ı, İran’ı tehdit etmekle suçladı.

Şamkani, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “İran’a karşı ‘başka seçeneklerin’ kullanılacağının vurgulanması, bir ülkeyi yasadışı bir şekilde tehdit etmekle aynıdır ve İran’a ‘mevcut seçenekleri’ kullanarak misilleme yapma hakkını devreye sokar” dedi.

Başkan Biden, İran’ın tepkisine yol açan açıklamalarını, dün Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Naftali Bennett'le görüşmesinin ardından yapmıştı.

Bennett’in ilk Washington ziyareti sırasında iki lider kapalı bir görüşme düzenledi. Görüşmenin ardından gazeteciler önünde açıklamada bulundular. Biden, konuşmasında, İran’ın nükleer programıyla ilgili bir anlaşmaya varmak üzere devreye sokulan diplomasi kanallarının sonuç vermemesi durumunda, ‘başka seçeneklere’ başvurulabileceğini söylemişti.

İsrailli yetkililer İran’ın nükleer silah üretme çabasında olduğunu savunarak bunun önüne geçebilmek için İran’a karşı daha sert adımlar atılmasını tercih ediyor. Biden Yönetimi ise, eski Başkan Donald Trump’ın Amerika’yı geri çektiği uluslararası anlaşmaya yeniden dahil ederek sorunu diplomasiyle çözme çabasında.

