İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Anlaşmasına Sert Tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail’le anlaşması ve ilişkileri normalleştirme kararını büyük bir hata olarak niteledi. Ruhani, BAE’nin tavrının ihanet olduğunu söyledi.

Ruhani televizyondan yayınlanan konuşmasında “Birleşik Arap Emirlikleri dikkatli olsalar iyi olur. Büyük bir hata yaptılar, bu haince bir davranış. Umarız ki bunun farkına varır ve yanlıştan dönerler” dedi.

Ruhani, bu anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump için bir seçim yatırımı olduğunu ileri sürdü ve “Bu anlaşma neden şimdi yapıldı? Eğer yanlış bir anlaşma değilse neden üçüncü bir ülke olana Amerika’da duyuruldu? Böylece Washington’daki beyefendi oy kazanacak diye siz ülkenize, halkınıza, müslümanlara ve Arap dünyasına ihanet ediyorsunuz” diye konuştu.

Ruhani, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’ın düşmanlarına yanaşarak kendi güvenliğini arttıracağı düşüncesinde olduğunu söyledi. Ruhani buna karşın İran’ın tarihsel olarak komşu ülkelerin ve Körfez bölgesinin güvenliğinin koruyucusu olduğunu belirtti.

İran Cumhuriyet Muhafızları tarafından yapılan açıklamada da “Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail anlaşması çocuk katili siyonist rejimin yıkımını hızlandıracaktır”denildi.

