İran'dan BM Genel Sekreteri'ne Çağrı

İranlı Büyükelçi Guterres’e “BM’nin bütünlüğünü koruma sorumluluğunuzla aktif bir rol oynayın” çağrısında bulundu. Guterres’in mektup ve kendisine yapılan çağrıya nasıl bir karşılık vereceği bilinmiyor.

Mektupta, “Ülkeleri, Amerika’nın yasadışı taleplerine uymaya zorlamak, uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan çok taraflılığı tehdit etmekte, tehlikeli bir örnek teşkil etmekte ve ulusları birleştirmek değil bölmek isteyenlerin yolunu açmaktadır” ifadeleri yer aldı.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Majid Takht tarafından Guterres’e verilen mektupta Amerika, uluslararası hukuk ilkelerini ihlal etmekle suçlandı ve uluslararası kamuoyunun Amerika’nın bu davranışını kınaması istendi.

İran, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupla, Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e ambargo kararını gündeme getirdi. İran söz konusu kararı tehlikeli bir örnek olarak niteledi.

Amerika, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Amerika’daki mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Zarif, Amerika’da herhangi bir varlığının olmadığını söyledi.

İranlı Büyükelçi Ravanchi ayrıca İran Dışişleri Bakanı’na yaptırım kararı almanın ulusların egemenlik haklarının eşitliği ilkesine de aykırı olduğunu dile getirdi.

Yükselen tansiyon

Amerika’nın Başkan Donald Trump yönetiminde İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran’a yeni ambargolar uygulamasıyle birlikte iki ülke arasındaki tansiyon yükseliyor. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bu anlaşmanın yapılmasını sağlayan ana aktörlerden biriydi.

Amerika’nın Cevad Zarif’e yönelik aldığı yaptırım kararı seyahat kısıtlaması da içeriyor. Bu çerçevede İranlı bakan BM toplantılarına katılmak adına sadece New York’a ve New York’ta da BM binası, İran BM Büyükelçisi’nin konutu ve JFK Havalimanı’na gidebiliyor.

İran kendisine yönelik yaptırım kararının çıkmasından iki hafta önce BM toplantılarına katılmak üzere New York’taydı.

