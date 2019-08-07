HABER

İran'dan BM Genel Sekreteri'ne Çağrı

07.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

İran, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupla, Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e ambargo kararını gündeme getirdi. İran söz konusu kararı tehlikeli bir örnek olarak niteledi

İran'dan BM Genel Sekreteri'ne Çağrı

İran, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupla, Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e ambargo kararını gündeme getirdi. İran söz konusu kararı tehlikeli bir örnek olarak niteledi.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Majid Takht tarafından Guterres’e verilen mektupta Amerika, uluslararası hukuk ilkelerini ihlal etmekle suçlandı ve uluslararası kamuoyunun Amerika’nın bu davranışını kınaması istendi.

Mektupta, “Ülkeleri, Amerika’nın yasadışı taleplerine uymaya zorlamak, uluslararası ilişkilerin temelini oluşturan çok taraflılığı tehdit etmekte, tehlikeli bir örnek teşkil etmekte ve ulusları birleştirmek değil bölmek isteyenlerin yolunu açmaktadır” ifadeleri yer aldı.

İranlı Büyükelçi Guterres’e “BM’nin bütünlüğünü koruma sorumluluğunuzla aktif bir rol oynayın” çağrısında bulundu. Guterres’in mektup ve kendisine yapılan çağrıya nasıl bir karşılık vereceği bilinmiyor.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de mektuba ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Amerika, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Amerika’daki mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Zarif, Amerika’da herhangi bir varlığının olmadığını söyledi.

İranlı Büyükelçi Ravanchi ayrıca İran Dışişleri Bakanı’na yaptırım kararı almanın ulusların egemenlik haklarının eşitliği ilkesine de aykırı olduğunu dile getirdi.

Yükselen tansiyon

Amerika’nın Başkan Donald Trump yönetiminde İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran’a yeni ambargolar uygulamasıyle birlikte iki ülke arasındaki tansiyon yükseliyor. Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bu anlaşmanın yapılmasını sağlayan ana aktörlerden biriydi.

Amerika’nın Cevad Zarif’e yönelik aldığı yaptırım kararı seyahat kısıtlaması da içeriyor. Bu çerçevede İranlı bakan BM toplantılarına katılmak adına sadece New York’a ve New York’ta da BM binası, İran BM Büyükelçisi’nin konutu ve JFK Havalimanı’na gidebiliyor.

İran kendisine yönelik yaptırım kararının çıkmasından iki hafta önce BM toplantılarına katılmak üzere New York’taydı.

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
Kabil’de intihar saldırısı: 95 yaralıKabil’de intihar saldırısı: 95 yaralı
Amerika'nın Rusya Büyükelçisi İstifa EttiAmerika'nın Rusya Büyükelçisi İstifa Etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyah bir adamı bağlayarak yürüten Teksas polisi özür diledi

Siyah bir adamı bağlayarak yürüten Teksas polisi özür diledi

Sahte alkole 'yapay dil' önlemi!

Sahte alkole 'yapay dil' önlemi!

Öldüğü iddia edilen o lider 'cehennem rallisi' ile geri döndü

Öldüğü iddia edilen o lider 'cehennem rallisi' ile geri döndü

Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

Times Meydanı'nda panik anları! Sesi duyan kaçıştı

Times Meydanı'nda panik anları! Sesi duyan kaçıştı

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

Tüm mal varlıkları dondurulan Venezuela'ya ABD'den ikinci hamle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.