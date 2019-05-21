BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İran, ABD ile artan gerilimin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutterres'ten Körfez'deki "alarm verici" gerginliğin azaltılması için "bölgesel diplomatik diyalog" başlatmasını istedi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğinden, Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta, Tahran yönetimi, BM'ye bölgedeki gelişmelere "kayıtsız kalmaması" çağrısı yaptı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Takht Ravanchi, "bölge dışından bazı çevreleri" provokatif politikalarla Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırmakla suçlayarak, "İran, hiçbir zaman savaşı seçmeyecek ama savaşmaya zorlanırsa da kendini sonuna kadar savunacak." dedi.

Olası bir krizin çıkması durumunda sorunun bölgenin de ötesine geçerek uluslararası barış ve güvenliği tehdit edeceği uyarısında bulunan Ravanchi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Körfez'deki "alarm verici" gerginliğin azaltılması için "bölgesel diplomatik diyalog" başlatmasını istedi.

- ABD-İran gerilimi

Körfez'de savaş endişelerine neden olan İran-ABD geriliminin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'ı bir kez daha tehdit ederek, "Eğer İran savaşmak istiyorsa bu İran'ın resmen sonu olur." ifadesini kullanmıştı.