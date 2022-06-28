İran'dan BRICS Üyeliği İçin Başvuru

Dünyanın ikinci büyük doğalgaz rezervine sahip İran; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubuna katılmak için başvuruda bulundu. Pekin ve Moskova, BRICS'in Batı karşısında yükselen bir piyasa alternatifi oluşturmasını umuyor.

BRIC terimi ilk kez 2001'de Goldman Sachs ekonomistlerinden Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in yükselişini ifade etmek için kullanıldı. Bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşan BRIC (Brazil, Russia, India, China) terimi daha sonra Güney Afrika'nın (South Africa) gruba katılımıyla ''BRICS'' haline geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkelerinin BRICS üyeliğinin her iki taraf için de faydalı olacağını belirtti. Rusya ise gruba üyelik başvurusu yapan bir diğer ülkenin Arjantin olduğunu bildirdi.

Rusya’dan ABD’ye mesaj

Rusya, üyelik başvurularının ABD liderliğindeki Batı’nın Moskova'yı Ukrayna'da ''özel askeri operasyon'' olarak nitelendirdiği işgal yüzünden izole etme çabalarının başarısızlığa uğramakta olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ''Beyaz Saray dünyada başka neleri kapatıp yasaklayacağını düşünürken Arjantin ve İran BRICS üyeliği için başvuruda bulundu'' dedi.

Şu anda Avrupa'da bulunan Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, ülkesinin BRICS grubuna katılma isteğini dile getirmişti.

Arjantin'den bir hükümet kaynağı henüz resmi başvuru sürecinin başlatılmadığını ancak başvurmaya niyetli olduklarını bildirdi.

Reuters haber ajansına adını vermeden açıklama yapan kaynak ''Arjantinli yetkililer zaten gruba katılma isteklerini açıkça gündeme getirdi. Bu daha henüz başlamış bir süreç'' diye konuştu.

Çin BRICS ekonomisinin yüzde 70'ini oluşturuyor

Çin açık ara BRICS grubunun en büyük ekonomisi ve grubun 27 trilyon 500 milyarlık ekonomisinin yüzde 70'ini oluşturuyor. Çin’i Hindistan yüzde 13 ile, Rusya ve Brezilya ise yüzde 7 ile izliyor.

BRICS ülkelerinin nüfusu dünya nüfusunun yüzde 40'ına, ekonomisi de küresel ekonominin yüzde 26'sına denk geliyor.

1979'da ABD'nin desteklediği Şah Rıza Pehlevi'nin İslam Devrimi'yle devrilmesinden bu yana İran, Batı tarafından dışlandı ve ekonomisi yaptırımlar zinciriyle hedef alındı. İran'ın petrol rezervleri Ortadoğu petrol rezervinin yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Xi, Rusya’ya yaptırımları eleştirdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping geçen hafta BRICS liderlerinin sanal zirvesine katıldı.

Xi, uluslararası yaptırımları ''istismar'' diyerek eleştirdi. Putin ise Batı’yı küresel kriz çıkarmakla suçladı. Her iki lider de BRICS kapsamında daha fazla işbirliği çağrısında bulundu.

Putin, Çin'le ilişkilerin şu ana kadarki en iyi seviyesinde olduğunu söyledi ve ABD'nin etkisine karşı koymayı hedefleyen stratejik bir ortaklığı ilan etti.

ABD Başkanı Joe Biden ise Batı’nın, Çin ve Rusya gibi otokrat rejimlere karşı savaşta olduğunu söylüyor.

Ukrayna işgali, Batı’nın Rusya ile ilişkilerini 1962'deki Küba füze krizi dönemindeki gibi dibe çekmiş durumda. İşgal ayrıca Rusya'ya modern tarihin en ağır yaptırımlarının uygulanmasına neden oldu.

Putin'den Çin, Hindistan ve Ortadoğu'yla yakınlaşma mesajı

Putin, Batı’nın Rusya'yı yok etmek istediğini, yaptırımların ekonomik savaş anlamına geldiğini ve Rusya'nın Çin, Hindistan ve Ortadoğu'daki güçlerle bağlar kuracağını belirtiyor.

Putin, ABD'yi Sovyetler Birliği'nin 1991'de devrilmesinin ardından Rusya'yı küçümsemekle ve NATO askeri ittifakını genişleterek Moskova'yı tehdit etmekle suçluyor.

