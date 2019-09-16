İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD ile müzakere yapabilmeleri için yaptırımların kalkmasının şart olduğunu ve bundan sonra baskı altında herhangi bir görüşme yapmayacaklarını söyledi.

Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra uygulanan tüm yaptırımların kalkmasının yapıcı görüşmelerin başlayabilmesi için şart olduğunu belirten Rebii, mevcut durumun devam etmesi halinde İran ile ABD liderleri arasında herhangi bir görüşmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları için New York'a gideceğini hatırlatan Rebii, Ruhani'nin burada bölgesel ve küresel meseleleri görüşme fırsatı bulacağını ancak İran Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Donald Trump arasında herhangi bir görüşmenin olmayacağını kaydetti.

ABD tarafından hiçbir şekilde bir tutum değişikliği ve güven verici adım görmediklerini dile getiren Rebii, "Daha önce bir kere baskı altında müzakere yaptık. Bundan sonra baskı altında müzakere yapmayacağız. Halkımızın sorunlarının çözüleceğine dair bir güven oluşursa görüşme yapabiliriz. Şimdi yapılacak bir görüşmede halkın hangi sorunu hallolacak?" görüşlerini paylaştı.