ÇUHK Başkanı Li de Çin ve İran'ın iletişim ve koordinasyonunu sürekli derinleştirmesi ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda birbirine destek sunması gerektiğini belirtti.

Laricani, İran Meclisinin ÇUHK ile ilişkilerini derinleştirmek istediğini ve çeşitli alanlarda karşılıklı kazanımlara dayalı iş birliğini desteklediğini kaydetti.

Görüşmede Laricani, İpek Yolu’nun iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun tarihine şahitlik ettiğini belirterek "İran, Kuşak ve Yol girişimine büyük önem veriyor ve aktif şekilde katılıyor." ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkan Laricani, Çin ziyareti çerçevesinde başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesi Başkanı (Meclis Başkanı) Li Canşu ile bir araya geldi.

PEKİN/ANKARA (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimine büyük önem verdiklerini ve aktif katılım gösterdiklerini belirtti.

Çin'in İran'a yönelik yaklaşımında bir değişiklik olmadığını ifade eden Li, "Uluslararası şartlarda meydana gelen derin değişimlere, belirsizliklere ve istikrarsızlıklara rağmen Çin, İran'la nükleer anlaşmanın korunması ve Çin-İran ilişkileri konusundaki tutumunu koruyor." dedi.

Li, Tahran'a Kuşak ve Yol inisiyatifi çerçevesinde güvenlik ve terörle mücadele alanında da iş birliği çağrısında bulundu.

Öte yandan İran devlet televizyonuna göre Laricani, Pekin'de Renmin Üniversitesinde yaptığı konuşmada, ABD'nin tek taraflı ve düşmanca politikalar izlediğini söyledi.

Laricani, ABD'nin diğer ülkelere karşı düşmanca yaklaşım sergilediğini ifade ederek "ABD, Çin ve İran gibi medeni halklara darbe vurmak için tek taraflı, yasa dışı yaptırımlar ya da gümrük tarifeleri getirme gibi farklı ekonomik yöntemlere başvuruyor ancak bu başarılı olmayacak." diye konuştu.

Washington yönetiminin, ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini dile getiren Laricani, ABD'nin küresel terör örgütlerini desteklediğini ve meşru hükümetleri devirme girişimlerinde bulunduğunu dile getirdi.