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İran'dan Denizli'ye midesinde uyuşturucu getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:27 | Son Güncelleme

İran'dan Denizli'ye midesinde uyuşturucu getirdi

DENİZLİ (AA) - İran'dan Denizli'ye şeffaf poşetlere sararak yuttuğu uyuşturucu maddeleri getiren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin temin ettiği uyuşturucu maddeleri yutma yöntemiyle İran'dan Denizli'ye getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmada Atalar Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen İran uyruklu O.R, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen O.R'nin çekilen röntgen filminde, midesinde 5 poşet tespit edildi.

Zanlının şeffaf poşetlere sararak yuttuğu poşetlerde 2,5 gram eroin, tıbbi müdahaleyle midesinden çıkartıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İran uyruklu zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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İRAN mide uyuşturucu YABANCI yutma

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