İran'dan Dünya'ya ABD'nin Ambargo Kararına Direnin Çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, uluslararası kamuoyunun, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım girişimlerine karşı durması gerektiğini söyledi.

Zarif, ABD’nin tavrını zorbalık olarak niteledi ve buna karşı çıkılmaması durumunda herkesin benzer bir tavrı ABD’den bekleyebileceğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Amerikalılar zorbalığı bir kural haline getiriyor ve yaptırım uyguluyor. Uluslararası kamuoyu, bu zorbalığa karşı nasıl davranacağına karar vermeli. Aksi takdirde diğer ülkeler de yarın ABD, Kuzey Akım Projesi’ne ya da başka bir projeye karşı aynı tavrı sergilediğinde, benzer bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü birine eğer biz kez böyle davranma izni verirseniz o da kabadayılığa devam eder” dedi.

Zarif bu açıklamaları, ABD’nin Birleşmiş Milletler nezdinde İran’a yönelik ambargoların yenilenmesi için başvuru yapmasından önce dile getirdi.

BM’nin İran’a yönelik bir kısım ambargolarının süresi Ekim ayında doluyor. ABD, bu ambargoların devamını talep ediyor. Öte yandan Trump yönetiminin İran’a yönelik olarak yeni bazı yaptırım kararları hazırlığında olduğu da ifade ediliyor.

