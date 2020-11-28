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İran'dan "Fahrizade'nin İntikamını Alma" Sözü

28.11.2020 19:31 | Son Güncelleme:
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İran'dan "Fahrizade'nin İntikamını Alma" Sözü

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney, ülkenin nükleer programının en kilit isimlerinden biri olarak kabul edilen Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesinin intikamını alma sözü verdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de "uygun zamanda" karşılık vereceklerini söyledi

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney, ülkenin nükleer programının en kilit isimlerinden biri olarak kabul edilen Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesinin intikamını alma sözü verdi.

Hamaney’in açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminin son haftalarında Batı ve İsrail arasında yeni bir gerilimin yaşanması tehlikesinin arttığına işaret ediyor. Tahran saldırıda İsrail’in parmağı olabileceğini açıklamıştı.

Hameney, Batı ülkelerinin uzun süredir İran’ın gizli bir nükleer bomba programını planladığından şüphelendiği nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade’nin çalışmalarının devam ettirileceğini belirtti.

Fahrizade dün Tahran yakınlarındaki bir pusuda öldürülmüştü. Olayın, ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’ın, eski Başkan Barack Obama döneminde başlatılan İran’la gerilimi yumuşatma sürecini yeniden canlandırmaya yönelik olası çabalarını zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

Trump Amerika’yı Tahran’la 2015’te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan çekmişti ve o zamandan bu yana da Trump yönetimi İran’a karşı çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu.

Hameney Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin, “bu suç eyleminin peşine düşme ve eylemi düzenleyenlerle emrini verenleri cezalandırma” görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Ruhani: “Uygun zamanda karşılık vereceğiz”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de televizyondan canlı yayınlanan kabine toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın bu saldırıya “uygun zamanda” yanıt vereceğini söyledi.

Ruhani, “Küresel Kibir ve Siyonist paralı askerlerin kirli elleri bir kez daha İranlı bir evladımızın kanına bulaştı” ifadesini kullandı.

İsrail haber kanalı N12, İran’ın misilleme tehditlerinin ardından, İsrail büyükelçiliklerinin en üst düzey alarm seviyesine geçirildiğini bildirdi.

Fahrizade’nin öldürülmesi konusunda İsrail ya da ABD’deki resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

İran’la uluslararası nükleer anlaşmanın imzacı ülkelerinden Almanya, gelecekteki olası görüşmeleri raydan çıkarmamak için tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

İranlı üst düzey bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, “İran kesinlikle yanıt verecek. Bunun zamanı ve şekli ulusal çıkarlarımıza göre belirlenecek. Önümüzdeki günlerde ya da haftalarda olabilir ama olacak” dedi.

2010 ve 2012 yılları arasında en az 4 bilimadamı öldürüldü ve Tahran bu saldırıların, nükleer enerji programını sabote etmeyi amaçladığını öne sürüyor. İran nükleer silah geliştirme çabasında olduğu iddialarını reddediyor ve programının barışçı olduğunu savunuyor.

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