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İran'dan Fransa Dışişleri Bakanı'nın "yaptırım tehdidine" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: - "Bu açıklamalar sorumsuzcadır ve yapıcı değildir"

İran, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararına karşılık yaptırımları geri getirme tehdidini "sorumsuzca" şeklinde niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer adımlarına karşı anlaşmadaki ihtilafları giderme mekanizmasını hayata geçirme uyarısında bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'a tepki gösterdi.

Le Drian'ın açıklamalarının, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından "tüm tarafların nükleer anlaşmayı eksiksiz uygulamak için ortaya koyduğu siyasi girişimlerin etkinliğine zarar verdiğini" söyleyen Musevi, "Bu açıklamalar sorumsuzcadır ve yapıcı değildir." ifadesini kullandı.

Musevi, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararının, ABD'nin yaptırımları ve Avrupa ülkelerinin bu yaptırımlara karşılık anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle anlaşmanın 36'ncı maddesi uyarınca alındığını savunarak, "Bu yüzden nükleer anlaşma mevcut şartlarda Avrupalı taraflara bu mekanizmayı uygulamalarına izin vermemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Le Drian, dün mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak azaltmasına karşılık, anlaşmadaki ihtilafları gidermeyi öngören ve İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesine yol açabilecek mekanizmayı hayata geçirebileceklerini söylemişti.

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Fransa İRAN

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