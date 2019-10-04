İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Paris yönetiminin çifte vatandaşlığı bulunan kadın akademisyen Feriba Adilhah'ın serbest bırakılması talebine tepki gösterdi.

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Fransa'nın Adilhah ile ilgili serbest bırakılması yönündeki talebini eleştirdi.

Bu talebin içişlerine müdahale olduğunu ve bunu kabul edilemez bulduklarını ifade eden Musevi, Fransa'nın girişimlerinin davanın çözülmesine hizmet etmeyeceği gibi yargı sürecini de daha karmaşık hale getireceğini savundu.

İran vatandaşlarının çifte vatandaşlığını resmi olarak tanımadıklarını yineleyen Musevi, Adilhah'ın da İran vatandaşı olarak kabul edildiğini ve bu ülke vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanacağını kaydetti.

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, temmuz ayında yaptığı açıklamada, Paris Sciences Po Üniversitesinde kıdemli araştırmacı olan Feriba Adilhah'ın gözaltına alındığını doğrulamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İran yönetiminden Adilhah'ın serbest bırakılmasını istemişti.

Fransa'nın diğer Avrupa ülkeleriyle nükleer anlaşmayı korumak için çabalarını yoğunlaştırdığı dönemde Fransız vatandaşı akademisyenin gözaltına alınması, Tahran-Paris arasındaki ilişkileri gerginleştirme riski taşıyor.

Birçok ülkenin aksine çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmeyen İran, çifte vatandaşlığa sahip kişilerin sadece İran vatandaşı olduğunu savunuyor.

