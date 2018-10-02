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İran'dan Fransa'nın suçlamasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 23:45 | Son Güncelleme

İran'dan Fransa'nın suçlamasına ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Paris yönetiminin "muhaliflere saldırı girişimi" suçlamalarına ilişkin Fransa makamlarının İran'a karşı daha gerçekçi olmasını beklediklerini bildirdi.

Kasımi, Fransa'nın "İran muhalefetinin etkinliğini hedef alan saldırı girişiminin arkasında İran istihbaratının olduğu" şeklindeki suçlaması üzerine yaptığı yazılı açıklamada, ithamları ve iddiaları reddettiklerini belirterek, Tahran yönetiminin İranlı diplomatın tutuklanmasını "şiddetle protesto" ettiğini belirtti.

Tutuklanan İranlı diplomatın derhal serbest bırakılmasını isteyen Kasımi, yaşananların İran ve AB ülkelerinin iyi ve gelişmekte olan ilişkilerini bozmak için uydurulan bir senaryodan ibaret olduğunu savundu.

Kasımi, ABD ve İsrail tarafından yönlendirilen ve Fransa'da olan terörist bir grubun senaryoyu sahnelediğini, eldeki bilgilere göre de bu olayda "düşmanların" belirgin bir rolünün olduğunu ileri sürdü.

Fransa makamlarından İran'a karşı daha gerçekçi olmasını isteyen Kasımi, bazı "kötü niyetli" kesimlerin İran'ın Fransa ve AB'nin etkili ülkeleriyle olan derin ilişkilerini bozmayı planladığı uyarısında bulundu.

Fransa, 30 Haziran'da Paris'te düzenlenen İran muhalefetinin etkinliğini hedef alan saldırı girişiminin arkasında İran İstihbarat Bakanlığından Said Haşimi Moghadam'ın olduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
diplomat Fransa İRAN paris

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