İran’dan Gelen THY Uçağındaki Yolculara Karantina  

Yeni corona virüsü salgınının yoğun yaşandığı İran’ın başkenti Tahran’dan Ankara’ya giden Türk Havayolları’na ait uçaktaki 132 yolcu ve mürettebat 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Uçaktan inenler tahliye edilirken tahliye işlemlerini özel koruyucu giysiler içindeki sağlık ekipleri yürüttü. Tahliye sırasında sağlık kontrolü yapıldı.

Anadolu Ajansı’na (AA) göre yolcular Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne nakledildi. Yolcuların 17’sinde corona virüsü olduğundan şüphe ediliyor. Bunların 12’sinin İran’da salgının yoğun olduğu Kum kentinden geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada “İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları, 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı.