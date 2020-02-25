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‘İran’dan Gelenlerde İlk Testlerde Virüs Tespit Edilmedi’

25.02.2020 19:42 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün İran’dan getirilerek Ankara’da karantinaya alınan Türk Hava Yolları (THY) uçağındaki 132 yolcu ve 8 mürettebatın durumuyla ilgili kan örneklerine uygulanan ilk testte virüse rastlanmadığını bildirdi

‘İran’dan Gelenlerde İlk Testlerde Virüs Tespit Edilmedi’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün İran’dan getirilerek Ankara’da karantinaya alınan Türk Hava Yolları (THY) uçağındaki 132 yolcu ve 8 mürettebatın durumuyla ilgili kan örneklerine uygulanan ilk testte virüse rastlanmadığını bildirdi.

Koca düzenlediği basın toplantısında, İran’dan Türkiye’ye dönüş yapmayı talep ettikleri için THY’nin bugün düzenlediği özel seferle Tahran’dan getirilmiş Türk vatandaşlarıyla ilgili bilgi verdi.

Uçakta 131 Türk vatandaşı yolcu bulunduğunu ve 8 mürettebatla birlikte 140 kişiyi Ankara’da Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde gözetim altına aldıklarını anlatan Koca, THY uçağını özellikle Ankara’ya yönlendirdiklerini çünkü burada Çin’in Wuhan eyaletinden getirilmiş kişilerle de ilgilenmiş daha deneyimli bir ekip ve karantina merkezinin hazır olduğunu söyledi.

Türkiye’de şu ana değin bir Corona virüsü vakasına rastlanmadığını açıklayan Koca, Çin kaynaklı başlayan salgın üzerine gerekli önlemleri aldıklarını ve İran’da Corona virüsü vakalarının görülmesinin üzerine de kara sınırlarını kapattıklarını anlattı.

Konuya ilişkin olarak Bakanlık’taki Bilim Kurulu’nun önerileriyle gerekli tüm tedbirleri almayı sürdürdüklerini vurgulayan Koca, “Ankara’ya inen yolcuları Ankara’ya yönlendirmemizin sebebi deneyimli ekibin orada bulunmasıydı. İstanbul’daki merkezlerimizin de hazır olduğunu duyurmak isterim. Ankara’ya zorunlu iniş yapan hastalarımızın ilk numuneleri alındı ve ateşi olan hastalarda virüse rastlanmadığını duyurmak isterim. 140 kişi içerisinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını duyurmak isterim” dedi.

Karantina altındaki 132 yolcu arasında İran’da Corona virüsü rahatsızlığı gözlemlenen Kum ve Meşhed’i ziyaret etmiş olanlar bulunduğunu açıklayan Koca, “Birkaç yolcuda ateş olmayıp, öksürük bulguları görülmesi sebebiyle uçağı Ankara’ya indirme kararı aldık. Uçaktaki yolculardan bazılarının Kum ve Meşhed’i ziyaret ettiğini duyunca riske atmak istemedik. Belirsizliğe asla hiçbir uçuşta izin verilmemesi noktasında Bilim Kurulu bugün bir karar aldı. Türk vatandaşlarımızın hep yanında olacağız ama emin olmadıkça, özel uçuşlar dışında, izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, yolcuları ayrı ayrı karantinaya aldıklarını belirterek, hastaneye yerleşmeleriyle birlikte yapılan ilk tanı testi sonuçları itibariyle şu anda 140 kişide Corona virüsüne rastlanmadığını vurguladı. Ancak Koca, karantina sürecinde yolculara belirli sıklıkla test yapılmaya devam edileceğini kaydederek, “Kuluçka döneminde bulaşıcılık konusunda farklı yaklaşımlar var. Belirtilerin başladığı zaman pozitif olacağı yönünde de açıklamalar var. Dolayısıyla siz numuneyi aldığınızda negatif çıktığında sonrasında olmayacağı anlamına gelmez. Şu an 8’i mürettebat olmak üzere 140 kişi var, 14 gün devam edecek mi? Kum ve Meşhed geçmişi olduğu ve ne kadar olduğu artı klinik olarak bulgu durumu bugün itibari ile risk analizi yapılacak. Bilim Kurulu bu analizler doğrultusunda nasıl bir yaklaşım izleyeceklerini belirleyecek. Yolculardan çoğunluğu 8-35 yaş arası grupta, dolayısıyla hastalık seyri ve bulaşıcılığı bu grupta düşük olduğu için bizim için daha anlamlı. Bütün yolcularımız Türk vatandaşları” dedi.

Halen İran’da olan Türk vatandaşlarına da seslenen Koca, “İran’daki Türk vatandaşları ile ilgili Türkiye’ye gelmek isterlerse her türlü imkanımızı seferber edebileceğimizi duyurmak isterim” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Çin’e maske gönderecek”

Bugüne kadar Corona virüsü ile ilgili tedbirler uyarınca Türkiye olarak Türkiye aktarmalı uluslararası bir uçuşa iniş izni vermediklerini açıklayan Koca, özetle, “Mesela 3-4 gün önce bir ülkeden şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vaka üzerine Türkiye aktarmalı olan uçağı biz Türkiye’ye sokmadık. Başka bir ülkede yakıt ikmali yaptırdık” bilgisini verdi.

Koca, ayrıca “Türkiye’de maske sorunu yaşanmıyor, kapasite artışı yapan üreticiler oldu. Hatta Çin’e büyük bir kargo uçağıyla maska göndereceğiz. Benzer şekilde İran’a da Corona virüs tespiti için hazırladığımız yerli kit gönderimi söz konusu olacak” açıklaması yaptı.

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