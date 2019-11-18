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İran'dan gösterilere destek veren ABD'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:26 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: - "ABD'nin ekonomik terörizmi altındaki İran halkıyla dayanışma açıklaması çok ilginç. Bu kişi (Pompeo) daha önce de İran'ın halkının teslim olması için aç bırakılması gerektiğini söylemişti"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'da benzin zammına karşı düzenlenen gösterilere verdiği desteğin samimiyetten uzak olduğunu söyledi.

Sözcü Musevi, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, Pompeo'nun destek verdiği gösterilerin İran halkının genelinin tutumunu yansıtmadığını ifade etti.

Pompeo'nun açıklamasını "samimiyetsiz ve iki yüzlü" olarak nitelendiren Musevi, bu ifadelerin İran halkıyla dertlenme amacı taşımaktan uzak olduğunu ve ABD'nin İran ile ilgili kötü niyet taşıdığını savundu.

Musevi, "ABD'nin ekonomik terörizmi altındaki İran halkıyla dayanışma açıklaması çok ilginç. Bu kişi (Pompeo) daha önce de İran'ın halkının teslim olması için aç bırakılması gerektiğini söylemişti." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma gününden bu yana devam eden gösterilere destek vererek İran halkının yanında olduğunu açıklamıştı.

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İRAN Musevi

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