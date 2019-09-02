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İran'dan "güçlü bir adım" uyarısı

02.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

İran Avrupa Birliği'nin hafta sonuna kadar yeni şartlar sunmaması halinde nükleer anlaşmadan çıkma yönünde "güçlü bir adım atacağını" açıkladı.

İran hükümet sözcüsü Ali Rebii, Avrupa'nın hafta sonuna kadar yeni şartlar sunmaması halinde ülkesinin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkma yönünde "güçlü bir adım atacağını" söyledi. Pazartesi günü ayrıca İran hükümetinden iki heyet son dakika istişarelerinde bulunmak için Fransa ve Rusya'ya gitti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Moskova'ya giderken yardımcısı ise bir grup iktisatçı ile birlikte diplomatik temaslar için Paris'e hareket etti.

İran'ın başkenti Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran hükümet sözcüsü Ali Rebii ülkesinin stratejisinin "taahhüde karşı taahhüt" olduğunu söyledi. "İran'ın petrolü satın alınabilmeli ve parası da İran'a dönecek şekilde erişilebilir olmalı" diyen Rebii "Görüşmelerimizin gündeminde bu var" diye konuştu.

İran'ın diplomatik atağı

İran'ın diplomatik atağı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta İran'ı sürpriz bir biçimde Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesine davet etmesiyle başlamıştı. Müzakere edilen şartların içeriği henüz bilinmiyor. Teorik olarak İran'ın ham petrolünü satın alanlar ABD'nin yaptırımına maruz kalıyor ve Amerikan mali piyasalarından da dışlanıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu geçen hafta İran'ın stoklarında bulunan düşük zenginleştirmeli uranyumun 2015 yılında imzalanan anlaşmada izin verilen miktarı aştığını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum, Tahran'ın ayrıca uranyumu izin verilen yüzde 3,67'lik orandan fazla olarak yüzde 4,5 oranında zenginleştirmeye devam ettiğini duyurmuştu. Yüzde 4,5'lik oranda zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın Buşehr'deki nükleer reaktörünü çalıştırmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

2015 yılında imzalanan ve Tahran'ın nükleer silah üretimine engel olan anlaşma, bunun karşılığında ülkenin ekonomik olarak nefes almasını sağlıyordu. ABD'nin geçen mayıs ayında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilme ve Tahran'a yönelik yeni yaptırım kararı alması üzerine İran da uranyum zenginleştirme çalışmalarına hız vermişti. Anlaşmanın diğer imzacıları olan Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin, İran'ı anlaşmada tutmak için diplomatik çaba gösteriyor.

AP / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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