İran’dan Güney Kore Gemisi Hakkında Açıklama

İran, Güney Kore bandıralı bir gemiyle mürettebatını rehin aldığı iddialarını reddetti. Tahran’dan bugün konuyla ilgili olarak yapılan açıklama, İran'ın Amerikan yaptırımları kapsamında 7 milyar dolar tutarındaki fonlarının serbest bırakılması için Seul'e baskı yapmak üzere Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı bir tankere el koyduğu yolundaki haberlerden bir gün sonra geldi.

MT Hankuk Chemi adlı gemiye ve geminin 20 kişilik mürettebatına stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda el konulması, Tahran'ın, 20 Ocak’ta ABD başkanlığı görevini devralacak olan Joe Biden'a gönderdiği mesaj olarak değerlendiriliyor.

İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, düzenlediği basın toplantısında, "Bu gibi suçlamalara alışığız. Ancak eğer bir rehin alma durumu varsa, o da Kore hükümetinin bize ait olan 7 milyar dolara el koyması, bu parayı temelsiz gerekçelerle rehin almasıdır" dedi.

İran Büyükelçisi'ne nota veren Güney Kore ise geminin serbest bırakılması talebinde bulundu ve meseleyi görüşmek üzere İran'a heyet gönderileceğini bildirdi. İran ise geminin çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle tutulduğunu kaydediyor.