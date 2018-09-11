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İran'dan günlük 20 milyon litre benzin kaçırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 18:15 | Son Güncelleme

İran'dan günlük 20 milyon litre benzin kaçırılıyor

İran Petrol ve Doğalgaz İhracatçıları Birliği Üyesi Hasan Hüsrevcerdi, İran'dan günlük 20 milyon litre benzinin kaçak yollarla komşu ülkelere sokulduğunu belirtti.

Hüsrevcerdi, benzin fiyatının komşu ülkelere göre daha ucuz olması sebebiyle, İran'dan günlük 20 milyon litre benzinin kaçak yollarla komşu ülkelere gönderildiğini ifade etti.

Neftema ajansının haberine göre, İran'ın bugünkü şartlarda petrol fiyatlarında artışa gidemediğini vurgulayan Hüsrevcerdi, "Halihazırda en iyi seçenek kaçakçılıkla mücadele etmektir." dedi.

İran'da benzinin litresi yaklaşık bir tümenden (50 kuruş) satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Hüsrevcerdi İRAN petrol

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