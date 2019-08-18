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İran’dan Güvenli Bölge Tepkisi

18.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

İran, Türkiye’yle Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma konusundaki anlaşmalarını provokatif olarak nitelendirdi

İran’dan Güvenli Bölge Tepkisi

İran, Türkiye’yle Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma konusundaki anlaşmalarını provokatif olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili açıklama İran Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Türkiye’yle Amerika geçen hafta Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturmak için Türkiye’de ortak harekat merkezi kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, Amerikalı yetkililerin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda anlşamaya varıldığı yönündeki açıklamaların provokatif ve endişe verici olduğunu belirtti.

Kamışlı’da bombalı saldırı

Bu arada Suriye’nin kuzeydoğusunda Kamışlı’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

IŞİD, saldırıda bölgedeki Kürt güçlerden 6 kişinin öldüğünü iddia etti.

Kamışlı Türkiye sınırında ve YPG’nin ağırlığını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolünde bulunuyor.

YPG Amerika’nın Suriye’de IŞİD’le mücadele ortağı.

Türkiye ise YPG’yi PKK’nın bir kolu olarak niteliyor ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki varlığına karşı çıkıyor.

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