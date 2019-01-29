İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, devlet ile halk arasındaki diyaloğun ülkenin en büyük ihtiyacı olduğunu ve halkın itirazlarına kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

Başkent Tahran'da Farabi Uluslararası Festivali'nin kapanış töreninde konuşan Cihangiri, ülkesinin zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Devlet ile halk arasındaki diyalog ülkenin en büyük ihtiyacıdır. Halkın itirazlarına kulak verilmeli." dedi.

İran'ın geçmiş dönemde karşılaştığı zorlukları halk sayesinde aştığını hatırlatan Cihangiri, "Eğer halk inisiyatif alırsa sorunların üstesinden gelebiliriz. İlmi düşünce ve siyasi idarenin yardımıyla birlikte ülkedeki toplumsal sorunları ve halktaki ekonomik kaygıları azaltacağız." ifadelerini kullandı.

İran basınına göre Cihangiri, ABD'nin İran'a karşı ekonomik savaşın yanında psikolojik ve medya savaşı da başlattığını, bu yolla İranlı gençleri gelecek konusunda karamsarlığa sevk etmek istediğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, büyük bir çabayla halkı gelecek konusunda ümitlendirmeleri gerektiğini söyledi.

